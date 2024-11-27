Для развития аквакультуры в Приморье появился специальный проект

В Приморье профильное министерство подготовило ведомственный проект по развитию в регионе аквакультуры — как лососеводства, так и марикультуры.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края намерено совместно с регулятором, научными организациями и бизнесом подготовить комплекс мероприятий, направленных на развитие аквакультуры. Об этом сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Ведомственный проект подготовили по поручению краевого руководства.

Специалисты министерства уже проводят анализ деятельности пользователей аквакультурных участков. В том числе организуют встречи с представителями бизнес-сообщества в этой сфере, отметили в пресс-службе.

Сообщается также, что в министерстве создается специализированный отдел аквакультуры, который позволит нарастить компетенции в этой сфере.

Напомним, что в Приморском крае выращиваются ценные гидробионты, в том числе трепанг и гребешок. Есть в регионе и лососевые рыбоводные заводы.

Читайте также: Марикультуре нужна поддержка не только федерального центра и региона

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews