Правительство собирается перевыпустить правила оформления для рыбацкого флота

Минсельхоз опубликовал проекты новых постановлений правительства о порядке оформления захода рыбопромысловых судов и ввоза уловов и рыбопродукции в морские порты, а также о порядке доставки рыбы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новые документы планируется выпустить взамен двух правительственных постановлений:

— от 5 марта 2013 г. № 184 «О порядке доставки уловов водных биоресурсов... и произведенной из них рыбной и иной продукции в морские порты РФ, а также в иные места доставки». Проект предлагаемого документа доступен по ссылке.

— от 19 марта 2008 г. № 184 «О порядке оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных биоресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции и государственного контроля (надзора) в морских портах в РФ». Проект нового постановления доступен по ссылке.

Напомним, что при пересмотре требований к бизнесу в рамках реформы госконтроля решено было сохранить действие постановлений от 5 марта 2013 г. № 184 и 19 марта 2008 г. № 184 до 1 сентября 2025 г. При подготовке новых документов, как отметили разработчики, предложено аналогичное регулирование.

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