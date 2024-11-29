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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы Общественной палаты

Инициатива ВАРПЭ позволит оформить разрешение на вылов за день

Росрыболовство вошло в число самых активных ведомств по оптимизации процедуры выдачи разрешений. На круглом столе в Общественной палате президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил пойти дальше и выдавать разрешения на добычу водных биоресурсов в автоматическом, проактивном режиме.

По оценке Минэкономразвития, в третьем квартале 2024 г. Росрыболовство оказалось одним из самых активных ведомств по оптимизации процедуры выдачи разрешений наряду с Минюстом, Ространснадзором, Россельхознадзором и Росгидрометом. Об этом замминистра Алексей Херсонцев рассказал на круглом столе «Проект оптимизации выдачи лицензий и разрешений», который 27 ноября прошел в Общественной палате РФ (ОП) при участии профильного замруководителя аппарата правительства Сергея Вельмяйкина.

По словам Алексея Херсонцева, к работе по оптимизации с самого начала привлекался бизнес и отраслевые объединения. В рамках механизма «регуляторной гильотины» было создано более 40 рабочих групп. Общее количество актов, признанных недействующими, по данным министерства, превысило 12 тысяч. Оптимизации подвергся 421 вид разрешений, в том числе 12 — в рыбной отрасли. Теперь эти документы в более короткие сроки можно оформить через портал госуслуг.

Замглавы Минэкономразвития отметил активность рабочей группы «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства, которую со стороны бизнеса возглавляет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. За большой вклад в решение соответствующих задач руководителю отраслевого объединения была вручена благодарность аппарата правительства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, за последние два года под руководством Германа Зверева прошло 106 заседаний рабочей группы, в том числе 76 заседаний членов рабгруппы от экспертного и делового сообщества. Было рассмотрено 107 проектов нормативных правовых актов, из них 6 законопроектов, 49 проектов правительственных и 56 ведомственных актов.

На круглом столе Герман Зверев предложил сделать следующий шаг и выдавать владельцам квот разрешения на добычу водных биоресурсов в автоматическом, проактивном режиме, а срок оказания услуги сократить до одного рабочего дня. По мнению президента ВАРПЭ, оптимизация разрешительной деятельности крайне важна с учетом снижения прибыли отрасли и роста операционных затрат.

Возможность получить разрешение на добычу в электронном виде с помощью портала госуслуг у рыбаков появилась в сентябре 2022 года. Сейчас на оказание этой услуги отводится 5 рабочих дней — в три раза меньше, чем на начальном этапе ее внедрения.

По информации ВАРПЭ, в январе — ноябре 2024 г. Росрыболовство рассмотрело 32296 таких заявлений, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 г. При этом количество одобренных заявлений выросло с 82% до 89%, а уровень удовлетворенности услугой — с 4,8 до 5 баллов.

Однако действующий порядок предполагает, что инициаторами получения услуги выступают сами рыбопромышленники. По мнению Германа Зверева, переход на проактивный подход позволит минимизировать срок заполнения заявлений, а также сократить количество заявлений, подаваемых для разных судов, с помощью которых заявитель ведет промысел. Апробировать механизм в случае положительного решения можно в одном-двух регионах уже в 2025 г.

Основанием для обращения предприятий в Росрыболовство за разрешением на вылов является приказ о распределении квот. На 2025 г. запланирована реализация проактивного уведомления рыбопромышленников о выделении им квот. Это будет способствовать проактивному заполнению заявлений на разрешения на добычу, которое и предлагает ВАРПЭ, считает Герман Зверев.

Предложенный подход поддержал Сергей Вельмяйкин. Представитель аппарата правительства особенно отметил конструктивную совместную работу Росрыболовства и бизнес-сообщества.

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  • Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы Общественной палаты
  • Заместитель министра экономического развития Алексей ХЕРСОНЦЕВ. Фото пресс-службы Общественной палаты
  • Заместитель руководителя аппарата правительства Сергей ВЕЛЬМЯЙКИН. Фото пресс-службы Общественной палаты
  • Круглый стол «Проект оптимизации выдачи лицензий и разрешений» прошел в Общественной палате. Фото пресс-службы ОП
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