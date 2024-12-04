Российские уловы подходят к 4,6 млн тонн

С начала года российские пользователи освоили около 4,6 млн тонн рыбы и морепродуктов. Почти 3,5 млн тонн добыто в Дальневосточном бассейне.

На Дальнем Востоке поймали 1848 тыс. тонн минтая (+14,5 тыс. тонн к уровню 2023 г.), 100,9 тыс. тонн трески, 390 тыс. тонн (+38,6 тыс. тонн) тихоокеанской сельди, 58,8 тыс. тонн камбал, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне рыбаки освоили 416,5 тыс. тонн водных биоресурсов. В том числе 210,6 тыс. тонн трески, 58 тыс. тонн пикши и 51,7 тыс. тонн мойвы (+ 28,6 тыс. тонн).

В Западном бассейне уловы составили 68,2 тыс. тонн. Добыто 35,3 тыс. тонн шпрота и 22,3 тыс. тонн балтийской сельди.

В Азово-Черноморском бассейне предприятия наловили 30,9 тыс. тонн ВБР. 11,1 тыс. тонн из них пришлось на хамсу — на 1,8 тыс. тонн больше, чем за отчетный период прошлого года.

В Волжско-Каспийском бассейне поймали 69,4 тыс. тонн, в том числе 22,1 тыс. тонн кильки и 17,9 тыс. тонн частиковых видов рыб.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 459,5 тыс. тонн водных биоресурсов.

Читайте также — Илья Шестаков: Россия держит планку по вылову

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews