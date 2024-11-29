Илья Шестаков: Россия держит планку по вылову

Росрыболовство прогнозирует объем добычи водных биоресурсов по итогам года примерно на уровне 5 млн тонн, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков. По его словам, такого объема хватит и для внутреннего рынка, и для поставок за рубеж.

«Это у нас за последние шесть лет среднегодовой объем. Даже неудачная лососевая путина этого года — она все равно не так сильно сказалась на общем объеме вылова», — подчеркнул глава федерального агентства на пресс-подходе перед заседанием ДВНПС во Владивостоке.

По словам Ильи Шестакова, освоенных за год рыбы и морепродуктов хватит для внутреннего рынка и, безусловно, для поставок на экспорт, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководитель ведомства обратил внимание, что отечественная рыбопродукция продается примерно в 90 стран, внося большой вклад в глобальную продовольственную безопасность. Среди ключевых импортеров на Дальнем Востоке он отметил Китай, на который приходится 50% поставок. Идет продукция в Южную Корею, Японию, с Северного бассейна — и в Евросоюз.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос увеличения поставок в Латинскую Америку», — добавил Илья Шестаков.

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