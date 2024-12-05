Черная икра и осетровые вновь попали в криминальные сводки Хабаровского края

Правоохранители в Хабаровском крае задержали двух местных жителей по подозрению в незаконном обороте «краснокнижных» водных биоресурсов. Изъято более 250 кг черной икры и осетровые.

Более 250 кг черной икры и рыба семейства осетровых были обнаружены в иномарке, которую остановили полицейские, сообщили Fishnews в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю. Продукция и транспортное средство изъяты и помещены на ответственное хранение.

Двух местных жителей сотрудники госавтоинспекции отдела МВД по Ульчскому району Хабаровского края задержали совместно с коллегами из пограничного управления, уточнили в пресс-службе.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконных оборот «краснокнижных» водных биоресурсов, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Полицейские проводят мероприятия по установлению возможных соучастников противоправной деятельности», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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