Суд отправил икорных «предпринимателей» в колонию

В Хабаровском крае суд вынес приговор трем жителям региональной столицы, занимавшимся незаконным производством и продажей черной икры. Причиненный государству ущерб оценили более чем в 30 млн рублей.

Фигурантов признали виновными по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот водных биоресурсов, совершенный организованной группой).

Суд установил, что преступную группу организовал один из виновных в апреле 2022 г. Браконьеры договорились ловить в Николаевском районе осетровых и заготавливать икру, а после продавать ее в Хабаровске. Всего, по данным правоохранителей, злоумышленники успели заготовить более 80 кг деликатеса.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет и шести месяцев до шести лет и шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск прокурора о возмещении причиненного ущерба.

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