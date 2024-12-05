Ученые уточнят, как поживают обитатели Обской губы

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО приступили к самым сложным исследованиям года — зимнему мониторингу ихтиофауны в акватории Обской губы. Зимой в средней части залива наблюдаются скопления ряпушки — эта рыба остается самым многочисленным представителем сиговых в Обском бассейне.

В суровых арктических условиях специалисты рыбохозяйственной науки проведут почти месяц. Традиционной пункт декабрьского учета — район поселка Яптик-Сале в Ямальском районе.

В Обской губе обитают более 25 видов рыб. Формирование скоплений ряпушки в средней части залива позволяет ученым собрать репрезентативный материал для анализа.

Специалисты проведут комплексные исследования, включающие биологический анализ и массовые промеры рыб, а также отбор гидрохимических и гидробиологических проб, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Сбор материала в районе поселка Яптик-Сале проводится более 50 лет. Многолетние данные позволяют специалистам проследить динамику различных рыбохозяйственных показателей. Ряпушка — самая многочисленная сиговая рыба в Обском бассейне. По оценкам ученых Тюменского филиала ВНИРО, ее запасы не вызывают опасений, популяция находится в стабильном состоянии.

Учет ряпушки в Обской губе проходит в рамках государственного мониторинга водных биоресурсов и среды их обитания. Результаты научного выезда лягут в основу рекомендаций по допустимому вылову этой важной промысловой рыбы.

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