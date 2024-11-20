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Ранее эти консервы одобрили специальная госкомиссия и личный состав отряда космонавтов РФ. Фото пресс-службы департамента АПК ЯНАО

Больше рыбных деликатесов Ямала отправится на орбиту

Ямальские рыбопереработчики заключили с Бирюлевским экспериментальным заводом соглашение о поставке своей продукции для нужд Роскосмоса. Рацион космонавтов на борту МКС пополнится 11 новыми видами консервов.

Соглашение подписали гендиректор Бирюлевского экспериментального завода, занимающегося подготовкой бортового питания для космических экспедиций, Михаил Иринев и руководитель Салехардского комбината Владимир Попов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального департамента АПК, к уже любимым у экипажей ямальским блюдам — «Сырок обжаренный в томатном соусе», «Сырок в желе» и «Пыжьян в желе» — добавятся новые деликатесы. Это «Печень налима в томатном соусе», «Ряпушка сибирская в желе», «Корюшка копченая в масле» и другие.

Напомним, ранее эти консервы одобрили специальная госкомиссия и личный состав отряда космонавтов РФ.

В департаменте напомнили, что впервые вкус ямальской рыбы на орбите оценил в 2022 г. летчик-космонавт и Герой России Олег Артемьев. С тех пор деликатесы ЯНАО стали настоящим фаворитом экипажей и популярным угощением для зарубежных коллег, отметили в ведомстве.

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