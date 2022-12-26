Популяция сибирской ряпушки показывает стабильность

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии проводят ежегодное исследование популяции сибирской ряпушки. Традиционно местом работы стал район поселка Яптик-Сале в Обской губе.

Зимой здесь наблюдаются скопления ряпушки, что дает возможность ученым собрать полный и репрезентативный материал.

Для оценки запасов проводят комплексные исследования, которые включают биологический анализ и массовые промеры, определяют длину, массу, пол и коэффициент жирности рыб, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Также ученые собираются проверить состояние среды обитания ряпушки.

Данные, полученные в результате многолетней работы, позволяют проследить динамику различных рыбохозяйственных показателей. По оценкам ученых Тюменского филиала ВНИРО, запасы ряпушки не вызывают опасений, популяция находится в стабильном состоянии.

В пресс-службе отметили, что учет этих сиговых в Обской губе проходит в рамках государственного мониторинга водных биоресурсов и среды обитания. Результаты лягут в основу рекомендаций по допустимому вылову.

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