Россельхозбанк запустил новый сервис для акваферм

На платформе «Своё фермерство» от Россельхозбанка появился новый цифровой сервис FishGrow Platform. Это модульная программно-аппаратная система для управления жизненным циклом предприятий аквакультуры.

«Своё фермерство» — отраслевая витрина решений для эффективного развития рыбоводческих хозяйств: цифровые сервисы, современное оборудование, икра и посадочный материал, корма напрямую от российских поставщиков. Кроме того, в собственном отраслевом СМИ «Своё медиа» публикуются актуальные новости аквакультуры, видеоматериалы и интервью с экспертами отрасли.

В ноябре «Свое фермерство» пополнилось инновационным решением — FishGrow Platform. Это комплексный цифровой сервис для предприятий аквакультуры, способный обеспечить полный контроль над всеми аспектами производства, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхозбанка.

Сервис применяется для садков, бассейнов, УЗВ, инкубаторов и рыбовозов. Он предлагает мониторинг ферм в режиме реального времени, учет отдельных особей и маточных стад, управление оборудованием, аналитику и прогнозирование.

FishGrow Platform использует современные технологии предиктивной аналитики, видеоаналитики и искусственного интеллекта. Модульная система позволяет пользователям выбирать только те функции, которые необходимы для их конкретного бизнеса, обратили внимание в РСХБ.

«Мы надеемся, что новый сервис станет незаменимым инструментом для рыбоводов, стремящихся оптимизировать свое производство и обеспечить устойчивый рост своего бизнеса», — отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

АО «Россельхозбанк»

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