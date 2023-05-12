Агробизнесу помогут со сбытом

Минэкономразвития и Россельхозбанк запускают масштабную федеральную программу поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Ее реализуют на базе сети государственных центров «Мой бизнес» и экосистемы «Своё» от РСХБ.

Агропредприятия по всей России смогут представить продукцию на крупнейших маркетплейсах «Своё Фермерство» и «Своё Родное», а также бесплатно получат дополнительную промоподдержку в течение одного месяца. Программа доступна для предпринимателей и юридических лиц в сегменте В2В и В2С, которые ранее не продавали свою продукцию на этих маркетплейсах, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхозбанка.

Планируется, что программа поддержки агробизнеса позволит предприятиям АПК любого масштаба получить быстрый выход на цифровой сельскохозяйственный маркетплейс, создать собственную витрину товаров и протестировать канал онлайн-продаж. Товары участников программы получат дополнительное продвижение и в течение месяца будут представлены в приоритетной товарной выдаче или на специальных товарных полках «новинки месяца».

«Формирование новых каналов сбыта — одна из самых сложных задач для предпринимателей. Ее решение порой определяет успешность бизнеса в целом. Мы видим, что предпринимателям нужна помощь в этой ключевой точке и запускаем специальную программу для сельхозпроизводителей, ведь для них максимально важно найти кратчайшие и быстрые пути «от поля» до потребителя», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Учитывая высокую значимость фермерского сообщества, а также особое внимание к малому агробизнесу со стороны руководства государства, Россельхозбанк продолжает совершенствовать механизмы поддержки агробизнеса. В частности, благодаря реализации совместного федерального проекта с Минэкономразвития российские аграрии получат возможность расширить каналы сбыта и запустить онлайн-продажи своей продукции на крупнейших аграрных маркетплейсах «Своё Фермерство» и «Своё Родное», а также получат дополнительную промоподдержку на бесплатной основе», — подчеркнул председатель правления РСХБ Борис Листов.

Кроме того, эксперты «Своего Фермерства» и «Свого Родного» предоставят бесплатные консультации по работе с маркетплейсами, инструкции для оформления собственного интернет-магазина и размещения товаров, поделятся экспертизой и рекомендациями для старта продаж.

Для участия в программе необходимо до 9 июня подать заявку в одном из центров «Мой бизнес» (для предпринимателей Москвы – в ГБУ «Малый бизнес Москвы») либо в онлайн-формате, заполнив специальную форму по ссылке. Срок действия программы ограничен.

Напомним, на платформе «Своё Фермерство» также есть специальный сервис для аквафермеров Fishfarm и программа управления рыбоводным хозяйством FishWeb.

В марте на круглом столе, организованном Fishnews, заместитель директора Приморского регионального филиала Россельхозбанка Михаил Тимашев рассказал о функционале этой площадки руководителям ассоциаций марикультурной отрасли Приморского края. Это — возможность для организации сбыта продукции, отметил представитель РСХБ.

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АО «Россельхозбанк»

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