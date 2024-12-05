Рыбный союз выявил интересную особенность в продажах креветки

Аналитический центр Рыбного союза изучил данные продаж в восьми федеральных торговых сетях и составил топ-10 регионов по объему подушевого потребления креветок.

В рейтинг ожидаемо вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Мурманская область (на нее приходится порядка половины российского вылова северной креветки). Однако Москву и Северную столицу обогнали другие регионы страны, обратили внимание в Рыбном союзе.

В лидерах оказался ряд областей, которые, по выражению аналитиков, образовали «креветочный пояс»: Ростовская, Волгоградская, Самарская, Липецкая, Саратовская, Воронежская и Астраханская.

«Любопытно, что средняя розничная цена (в восьми федеральных торговых сетях) на креветки в этих регионах оказалась на 10-15% ниже, чем в среднем по России, — отметили в союзе. — Другим фактором, благодаря которому подушевое потребление креветок в «креветочном поясе» в 1,5-2,5 выше, чем в среднем по стране, может быть логистический».

Регионы «креветочного пояса» находятся между логистическими хабами, через которые в России поступают основные объемы импортных креветок: из Ирана, Индии, Вьетнама, Эквадора, Аргентины.

«Креветочный пояс» — яркий пример того, что основа высокого уровня потребления рыбы и морепродуктов — физическая и экономическая доступность продукции», — резюмировали в объединении.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в союзе указали, что в рейтинг не включались регионы Дальнего Востока, так как там федеральные торговые сети не являются ключевым каналом продаж морепродуктов. Анализ выполнен на основе данных исследовательской компании NTech и Росстата.

Читайте также: Американцы стали есть меньше рыбы и морепродуктов

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews