Предприятиям Западного бассейна определили объемы вылова по «международке»

Пользователи получили квоты на 2025 г. для промысла рыбы в районах действия международных договоров в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах.

Квоты вылова для предприятий Западного бассейна в районах действия международных договоров Росрыболовство определило приказом от 2 декабря 2024 г. № 699.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пользователи смогут осваивать в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах леща и судака.

Напомним, что в этих районах у России есть соглашения о сотрудничестве в рыбном хозяйстве с Литвой и Польшей.

Текст приказа смотрите в прикрепленном файле.

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