Предприятиям Западного бассейна определили объемы вылова по «международке»
Пользователи получили квоты на 2025 г. для промысла рыбы в районах действия международных договоров в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах.
Квоты вылова для предприятий Западного бассейна в районах действия международных договоров Росрыболовство определило приказом от 2 декабря 2024 г. № 699.
Как сообщает корреспондент Fishnews, пользователи смогут осваивать в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах леща и судака.
Напомним, что в этих районах у России есть соглашения о сотрудничестве в рыбном хозяйстве с Литвой и Польшей.
Текст приказа смотрите в прикрепленном файле.
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