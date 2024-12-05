Евгений Глухоедов: Дикая рыба — это всегда эксклюзивный продукт

Компания «Дикий Улов» — редкий пример успешной трансформации бизнеса от сезонного промысла на Дальнем Востоке до вертикально интегрированного холдинга с акцентом на добавленную стоимость продукции, в том числе за счет развития собственной логистики, переработки и ритейла.

Хотя как отдельное юрлицо торговая компания «Дикий Улов» была зарегистрирована весной 2024 г., новичком в рыбной отрасли ее назвать никак нельзя. «На тот момент у нас уже много лет была промысловая компания родом из Хабаровского края, было свое производство, собственный ритейл и была торговая марка «Дикий Улов», хорошо знакомая рынку», — рассказал в интервью журналу Fishnews генеральный директор «Дикого Улова» Евгений Глухоедов.

По его словам, за последнее время деятельность компании в значительной степени трансформировалась. «Если раньше мы продавали только собственное сырье или продукцию конечной переработки, то теперь работаем и с другими рыбодобытчиками, в первую очередь из дальневосточного региона — с Камчатки, Сахалина. Приобретаем и реализуем их продукцию — это и камбала, и селедка, и навага, и, понятно, все виды лососевых», — говорит руководитель «Дикого Улова».

Помимо трейдинга холдинг, фундаментом которого по-прежнему остается лососевый промысел на побережье Хабаровского края, успешно развивает и другие направления. В их числе производство продукции глубокой переработки в Москве и на Дальнем Востоке, логистическое подразделение и даже собственный ритейл — более сотни магазинов «Икорный» в Москве и Краснодарском крае.

«Наша цель — донести до потребителя продукт в первозданном виде непосредственно с места промысла и по возможности получить максимальную добавленную стоимость», — подчеркивает Евгений Глухоедов. Именно такой подход в свое время сделал визитной карточкой «Дикого Улова» замороженную лососевую икру премиального качества.

В фокусе у компании — постепенный уход от продажи рыбы как сырья и переход к выпуску и реализации конечного продукта. «Даже если говорить о нашем лососе, мы хотим, чтобы на выходе была не мороженая тушка, а стейки, лойны, кубики, филе, причем изготовленные непосредственно на месте промысла», — уточняет гендиректор «Дикого Улова».

Он отмечает постепенное изменение отношения российского рынка к рыбе, особенно дикой. «Люди по-другому оценивают ресурсы, которые есть в дикой природе, и понимают, что они могут закончиться. Но раз мы признаем ценность рыбы, она и стоить должна соответственно», — считает Евгений Глухоедов.

На ближайшую перспективу холдинг видит приоритетной задачей развитие собственной розницы. «В 2025 году мы хотим вырасти вдвое — это и количество магазинов, и товарооборот, и оборот денежный», — поделился планами руководитель «Дикого Улова». — В оптовом направлении, как трейдеры, мы планируем увеличить чистую прибыль в полтора раза. Это опять же и количественный, и качественный рост за счет развития собственного производства, то есть получения добавленной стоимости, расширения ассортиментной матрицы, активизации направления HoReCa».

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