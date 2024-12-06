Скупка браконьерской осетрины аукнулась жительницам Хабаровского края

В Хабаровском крае правоохранители завершили расследование уголовных дел о незаконном хранении «краснокнижной» рыбы. У двух местных жительниц было изъято более центнера продукции из осетровых.

Браконьерскую рыбу обнаружили в мае в рамках операции «Путина». В ходе дознания было установлено, что 67-летняя жительница поселка Эльбан и 49-летняя амурчанка незаконно приобрели 46 фрагментов калуги и осетра.

Общий вес изъятых деликатесов составил более 103 кг, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. По словам обвиняемых, они купили осетрину весной у неизвестного мужчины и хранили ее для личного потребления.

Уголовные дела по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» водных биоресурсов) с обвинительными заключениями направлены в суд. С фигуранток взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении. Браконьерская продукция будет уничтожена по решению суда, отметили в управлении.

Читайте также: Черная икра и осетровые вновь попали в криминальные сводки Хабаровского края

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews