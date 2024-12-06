Японцам увеличили квоты на промысел тунца

Комиссия по рыболовству в западной и центральной части Тихого океана (WCPFC) увеличила квоты Японии на добычу голубого тунца. Решение принято в связи с улучшением состояния популяции.

Встреча комиссии проходила с 28 ноября по 3 декабря в столице Фиджи Суве. Решено увеличить квоту Японии на промысел голубого тунца весом более 30 кг на 50%, а для добычи тунца меньших размеров — на 10%, пишут японские СМИ со ссылкой на информацию национального Агентства по рыболовству.

Таким образом, начиная с 2025 г. японский лимит на вылов тунца весом более 30 кг вырастет с нынешних 5,6 тыс. до 8,4 тыс. тонн. А на тунца меньшего размера — с 4 тыс. до 4,4 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Предыдущее повышение квот произошло в 2022 г. В том году суммарные поставки тунца на японский рынок составили 62 тыс. тонн, при этом 80% этого объема пришлось на импорт и продукцию аквакультуры, и лишь 20% — на собственный вылов в Тихом и Атлантическом океанах.

В состав WCPFC входят 26 участников (Россия не входит). В 2015 г. комиссия ввела квоты по голубому тунцу для каждого участника, чтобы предотвратить чрезмерный вылов этой рыбы после того, как ее популяция в Тихом океане сократилась. С тех пор численность голубого тунца постепенно восстанавливалась.

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