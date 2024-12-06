Ученые нашли новый способ выделять белковый гидролизат из рыбных отходов

Специалисты КГТУ запатентовали малозатратную технологию выработки белковых гидролизатов на основе вторичного сырья любых гидробионтов и янтарной кислоты. Полученный продукт можно использовать в фармацевтике, пищевом и кормовом производстве.

Разработкой технологии занимался научный коллектив кафедры химии под руководством кандидата технических наук Бориса Воротникова, рассказали Fishnews в пресс-службе Калининградского государственного технического университета.

Белковый гидролизат — это частично расщепленный белок, получаемый в результате гидролиза. Такие белки легче усваиваются людьми и животными.

Новая технология позволяет получать белковый гидролизат из вторичного сырья любых доступных гидробионтов (от балтийской салаки до камчатского кальмара) при помощи янтарной кислоты, которую можно выделить из отходов янтарного производства.

В результате найденных решений ученым удалось синтезировать янтарные хелатные (клешневидные) комплексы.

Полученные продукты содержат сукцинат-ион. Благодаря этому они обладают повышенной биологической и пищевой ценностью, адаптогенными, иммуномоделирующими свойствами. Кроме того, в питании эти гидролизаты могут играть роль аналога мягких пищевых волокон.

Введение сукцинатов в рацион может назначаться при острой и хронической формах ишемической болезни сердца, бронхолегочных заболеваниях, в восстановительном периоде после мозговой катастрофы, при полинейропатии, синдроме диабетической стопы и псориазе, обратили внимание специалисты.

В университете подчеркнули, что белковые гидролизаты, выделенные новой технологией, могут использоваться в широком спектре — от фармацевтических и пищевых до ветеринарных и кормовых инновационных продуктов.

Читайте также: Воронежские ученые нашли эффективный способ получения рыбного коллагена

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews