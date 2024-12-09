Предложение по корректировке ОДУ на 2025 год представили для обсуждения

Отраслевая наука разместила материалы, обосновывающие изменение общего допустимого улова беринговоморского минтая на предстоящий год. Корректировка проходит процедуру общественного обсуждения.

Общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах на 2025 г. предложено установить на уровне 702 тыс. тонн, в том числе в 694,2 тыс. тонн в Западно-Беринговоморской и 7,8 тыс. тонн в Чукотской зоне, сообщает корреспондент Fishnews.

По ранее принятому приказу, ОДУ минтая в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах на следующий год составляет 783 тыс. тонн. В Западно-Беринговоморской зоне — 775,2 тыс. тонн и Чукотской — 7,8 тыс. тонн.

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