Поморье отчиталось о результатах промысла

Предприятия Архангельской области за 10 месяцев добыли 62 тыс. тонн водных биоресурсов. Предварительные итоги работы рыбаков Поморья озвучили на заседании Северного бассейнового научно-промыслового совета в Архангельске.

Как рассказала начальник отдела рыбного хозяйства министерства АПК и торговли региона Анна Осинина, океанический промысел ведут 19 предприятий Архангельской области, четыре из которых имеют статус поселкообразующих. Самое крупное — Архангельский траловый флот.

Поморские предприятия добывают треску, пикшу, краба, северную креветку, палтуса и морского окуня. Освоение квот за январь-октябрь составляет 84,5%, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. В основном промысел ведется в Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях, у побережья Западной и Восточной Гренландии.

Организацией любительского рыболовства в Архангельской области занимаются семнадцать хозяйствующих субъектов. Им предоставлено в пользование 66 участков, из которых 36 расположены в Белом море, остальные — на внутренних водоемах. Большинство участков предназначены для вылова анадромных видов рыбы: горбуши и семги.

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