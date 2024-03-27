Поморье почти полностью выбрало квоты в прошлом году

За прошедший год компании Архангельской области добыли более 85 тыс. тонн рыбы, освоение квот составило 97%. В бюджеты всех уровней от предприятий отрасли поступило 1,5 млрд рублей (за 2022 г. — 0,95 млрд рублей).

Цифры озвучила министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова на заседании областного правительства. По ее данным, за январь и февраль 2024 г. рыбаки Поморья освоили более 11 тыс. тонн.

Сейчас океанический промысел ведут 19 предприятий области, из них четыре имеют статус градо- и посёлкообразующих организаций, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Основные места вылова — Баренцево, Норвежское и Гренландское море, Западная и Восточная Гренландия.

«В целом в рыбохозяйственном комплексе Архангельской области различными видами рыболовства занимаются более 150 организаций и индивидуальных предпринимателей. В отрасли трудится свыше 1,4 тыс. человек, — рассказала Ирина Бажанова. — В собственности предприятий находятся 20 рыбопромысловых судов, в их числе три новых высокотехнологичных траулера».

Отмечено, что в рамках реализации инвестиционных проектов рыболовные предприятия области продолжают строительство современных судов. Так, траулер «Карское море» и ярусолов «Марлин» планируется передать заказчикам в этом году, а краболов «Кильдин» — в 2025 г.

Флот в регионе обновляют не только по программе инвестиционных квот. Так, рыболовецкий колхоз «Север», расположенный в селе Долгощелье, завершает строительство среднего морозильного рыболовного траулера «Кулой». В апреле 2024 года судно должно выйти на промысел.

Министр обратила внимание, что рыбу, выловленную компаниями области, продолжают покупать, в том числе западные страны. Все более значительный объем поставок идет в Китай.

Кроме того, в Поморье продолжает развиваться товарное рыбоводство. За 2023 г. в хозяйствах выращено 326 тонн радужной форели.

На заседании одобрили одобрен проект программы по развитию в Архангельске рыбопромышленного кластера. Она предусматривает кратное увеличение портовых мощностей, возвращение в регион компетенций судоремонта, организацию производств по глубокой переработке рыбы, водорослей и других водных биоресурсов.

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