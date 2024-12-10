Механизм агрострахования распространили на морепродукты

Возможности сельхозстрахования с господдержкой в 2025 г. предусмотрели не только для рыб, но и для беспозвоночных. Изменился и перечень рыбных объектов, на которые распространен механизм.

Минсельхоз приказом от 15 августа 2024 г. № 469 утвердил план сельхозстрахования на 2025 г. Этот документ необходим для реализации механизма страховой защиты в АПК с государственной поддержкой.

В перечень объектов сельсхозстрахования на предстоящий год включены лососевые, осетровые, карповые, сомовые виды рыб и беспозвоночные, сообщает корреспондент Fishnews. На 2024 г. в список входили лососевые, осетровые и сиговые.

Напомним, что механизм страхования с господдержкой был распространен на товарную аквакультуру в 2019 г., однако широкого распространения пока не получил.

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