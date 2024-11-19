И аквакультура тоже: сенаторы решили создать рабочую группу по сельхозстрахованию

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию решил создать рабочую группу по сельхозстрахованию. Она займется вопросами страховой поддержки в наиболее непростых с этой точки зрения отраслях.

Об этом первый зампред комитета Совета Федерации Сергей Митин сообщил на круглом столе по развитию производства плодоовощной продукции. О создании рабочей группы договорились с руководством Национального союза агростраховщиков, отметил сенатор.

Рабочая группа, по словам Сергея Митина, займется наведением порядка в вопросах страхования отдельных, наиболее сложных, товарных группы в сельском хозяйстве. К таким направлениям относится в том числе аквакультура, рассказал парламентарий.

Деятельность группы, добавил он, нацелена на то, чтобы полностью использовать ресурс, который дает агрострахование, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что тематика страхования в аквакультуре в октябре обсуждалась на совещании, которое проводил зампред комитета СФ Игорь Зубарев. Механизм страхования с господдержкой был распространен на товарную аквакультуру в 2019 г., однако широкого распространения он пока не получил. На совещании говорилась о проблемных моментах применения страховой поддержки в отрасли.

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