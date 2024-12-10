Новый мощный порт планируют построить на юге Приморья

В Приморском крае предполагают создать еще один глубоководный порт мощностью 60 млн тонн в год. Сейчас под строительство подбирают площадку в средней части и на юге Хасанского района.

Выбором площадки занимается Корпорация развития Приморского края. Уже заключен договор на исследовательские работы с Морским университетом имени адмирала Невельского, работы завершатся в начале 2025 г., сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказали в краевой корпорации развития, место под порт определят из перечня наиболее подходящих локаций на побережье Приморского края от Славянского залива до устья реки Туманная. Скорейший выбор площадки необходим, чтобы обозначить границы международной территории опережающего развития, в состав которой правительство Приморья предлагает включить новый порт.

«Будут учитываться естественные условия, особенности ландшафта, глубины акваторий, сопутствующая транспортная инфраструктура, возможности энергообеспечения и множество других факторов. Также будет выполнена предварительная оценка стоимости подготовки лучших площадок для размещения стивидорной инфраструктуры с обустройством транспортных подходов», — подчеркнули в корпорации.

Грузовой потенциал глубоководного порта прогнозируется в 60 млн тонн в год, что позволит обрабатывать 1,25 млн 20-футовых контейнеров, 23 млн тонн зерна и 22 млн тонн генеральных грузов — нефтепродуктов и других.

Для сравнения: по данным Росморпорта, пропускная способность порта Посьет на юге Приморья составляет 5,7 млн тонн в год.

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