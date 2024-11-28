Роман Витязев: Марикультуре Приморья должны помочь усилия региона

В профильном министерстве Приморского края создается специализированный отдел аквакультуры, подготовлен также проект ее развития в регионе. Дальневосточный союз предприятий марикультуры ожидает от этих действий положительный эффект, отмечает председатель ДВ СПМ Роман Витязев.

Отраслевое объединение было в определенной степени инициатором создания нового отдела, обратил внимание Роман Витязев. Он напомнил про совещание, которое губернатор Олег Кожемяко провел с представителями рыбного хозяйства накануне Дня рыбака. Тогда председатель ДВ СПМ поднял и вопросы марикультуры. Впоследствии глава региона дал поручение по разработке ведомственного проекта.

«Было утверждено решение о выделении дополнительных ставок министерству как раз по направлению рыбоводства. Потому что, как я говорил ранее, в том числе на июльском совещании, у нас в Приморье морские воды, прилегающие к административным границам края, наиболее пригодны для аквакультуры. На сегодняшний день именно здесь сконцентрировано максимальное количество участков», — отметил Роман Витязев.

Собеседник Fishnews подчеркнул, что союз поддерживает политику, которую проводит региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов. «Его руководитель Константин Юрьевич Степанов зарекомендовал себя как опытный управленец. Достаточно давно мы знаем и замминистра, курирующего направление аквакультуры, Яну Михайловну Рыжкову — человека компетентного, опытного», — заметил руководитель ДВ СПМ.

Отраслевое объединение рассчитывает, что новый отдел министерства во взаимодействии с Приморским теруправлением Росрыболовства и другими заинтересованными ведомствами, институтами развития Дальнего Востока поможет развивать аквакультуру края. «Надеюсь, мы увидим положительную динамику — как в части повышения эффективности использования рыбоводных участков, так и в части актуализации и проработки адресной помощи, мер поддержки для добросовестных пользователей, выделения субсидий», — резюмировал Роман Витязев.

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