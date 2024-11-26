Минимум производственных инспекторов будет тревожным знаком для рыбоохраны

Минсельхоз планирует внести изменения в перечень индикаторов риска в связи с появлением системы производственного контроля на рыболовных участках. Такие индикаторы говорят уполномоченным органам о возможности нарушения.

В перечень индикаторов риска нарушения требований для организации рыбоохраны, утвержденный приказом Минсельхоза России от 11 октября 2021 г. № 697, подготовлены изменения. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Напомним, что понятие индикатора риска предусмотрено принятым в 2020 г. законом о госконтроле. Такие индикаторы — это соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями, но с высокой долей вероятности говорят об их наличии. Индикаторы используются при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

В перечень таких индикаторов для рыбоохраны планируется добавить осуществление производственного контроля работником пользователя рыболовного участка, в отношении двух и более РЛУ, которые не имеют общей границы либо не прилегают друг к другу, при условии что такой производственный инспектор только один.

Организация производственного контроля — обязанность, которая будет закрепляться за пользователями в новых договорах о предоставлении РЛУ. Речь идет о работе по борьбе с нарушениями в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Осуществляться она должна производственными инспекторами — уполномоченными работниками пользователя.

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