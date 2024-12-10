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Директор обособленного подразделения «НОРЕБО РУ» Александр СОКОЛОВ

Александр Соколов: Российский рынок — это интересное направление

В вопросах поддержки отечественной рыбопереработки необходимо исходить из того, какой продукт мы хотим видеть на рынке, считает руководитель производственно-логистического центра группы «Норебо» в Клину Александр Соколов.

Производственно-логистический центр группы «Норебо» в Клину специализируется на подготовке рыбы и морепродуктов, добытых судами холдинга в разных промысловых районах, для розничной продажи.

«На сегодняшний день мы производим ассортимент из более чем 27 номенклатурных позиций. Это замороженная рыба и морепродукты в разных видах разделки и упаковки, — рассказал руководитель центра Александр Соколов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». — Концепция наша осталась прежней, мы ее не меняли: работаем только с тем сырьем, которое добывается флотами нашей группы. Это позволяет нам обеспечивать полную цепочку прослеживаемости, сохранять высокое качество продукции».

Производственные службы в Клину взаимодействуют с производственными службами флотов в Мурманске и на Дальнем Востоке.

В рамках специального проекта «Сильная переработка — гордость отрасли» Fishnews обсуждает с участниками рынка, какие механизмы могли бы использоваться для развития российского рыбоперерабатывающего сектора.

«Для того чтобы определить, какие меры нужны, все-таки надо понять, какой продукт мы хотим видеть на рынке, что нужно рынку. И отсюда уже можно выстраивать всю цепочку — будь то маркетинговые программы или налоговые послабления», — поделился своим видением Александр Соколов.

В качестве примера он привел выпуск рыбных палочек. «Запрос на их изготовление сформировал всю технологию на производство конечного продукта и технологию производства на борту судов. Таким образом, стандартные фиш-блоки появились именно тогда, когда развивалось изготовление рыбных палочек», — обратил внимание эксперт.

Прокомментировал собеседник «Fishnews — Новости рыболовства» и тематику повышения потребления рыбы и морепродуктов внутри страны — в июле на уровне федерального правительства принята специальная дорожная карта.

«Я бы, наверное, больше посмотрел на тему повышения потребления с точки зрения игроков рыбной отрасли. Прежде всего, на мой взгляд, чтобы перейти к целевому показателю, нужно понять, что мы не конкурируем между собой, как все привыкли. Мы должны конкурировать уже с гигантами, работающими на потребительском рынке в категории белковых продуктов. Это мясо и птица. Мне кажется, необходимо перенимать опыт их производителей, потому что процессы у них выстроены на совершенно другом уровне. Да, это продиктовано и совсем иными объемами, если мы говорим о производстве и дистрибьюции. Но тем не менее. Их практики, я считаю, надо брать на вооружение и догонять», — отметил руководитель производственно-логистического центра.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: дальний востокмурманскправительство
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