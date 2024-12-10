Производственно-логистический центр группы «Норебо» в Клину специализируется на подготовке рыбы и морепродуктов, добытых судами холдинга в разных промысловых районах, для розничной продажи. О концепции своего продукта в холдинге говорят так: показать потребителю, насколько прекрасен вкус дикой рыбы северных морей. О мерах по развитию производств рыбной продукции и увеличению потребления рыбы и морепродуктов в России в интервью «Fishnews — Новости рыболовства» рассуждает директор обособленного подразделения «НОРЕБО РУ» в Клину Александр Соколов.

— Александр, несколько лет назад мы побывали в производственно-логистическом центре в Клину. Смотрели, как рыбу и морепродукты готовят для отправки потребителю — формируют порции для розницы, упаковывают. Что представляет собой комплекс сегодня?

— Производственная часть нашего центра включает три основных цеха: заготовительный, креветочный и цех упаковки. И также наш холодильник, основа предприятия. Сегодня это склад, рассчитанный на хранение порядка 5 тыс. тонн рыбной продукции. В 2021 году для улучшения условий труда наших работников мы ввели в эксплуатацию административно-бытовой комплекс.

Развитие спроса и наше развитие определяют необходимость расширения. Сейчас мы готовимся запустить еще один производственный цех и устанавливаем в нем новые технологические линии.

— В этом году у вас юбилей...

— Да, первая партия готовой продукции была выпущена пять лет назад, 18 октября 2019 года. Я участвовал в организации предприятия буквально с этапа проектирования и строительства и могу сказать, что поначалу было очень много скепсиса: «У вас никто ничего покупать не будет: слишком дорого, рынку это не интересно. Ничего развиваться не будет». Но спустя время с радостью и благодарностью к коллегам и всем, кто идет с нами дальше, могу сказать: мы успешно прожили эти пять лет, хотя они и не были простыми. Развивались. И я думаю, что 2024 год станет рекордным по производству продукции Borealis.

— Какими возможностями располагаете по мощности?

— На сегодняшний день мы производим ассортимент из более чем 27 номенклатурных позиций. Это замороженная рыба и морепродукты в разных видах разделки и упаковки. Концепция наша осталась прежней, мы ее не меняли: работаем только с тем сырьем, которое добывается флотами нашей группы. Это позволяет нам обеспечивать полную цепочку прослеживаемости, сохранять высокое качество продукции. Производственные службы в Клину взаимодействуют с производственными службами флотов в Мурманске и на Дальнем Востоке.

Что касается цифр, то мы вышли на уровень выпуска готовой продукции более 200 тонн в неделю.

— Вы упомянули, что продукция изготавливается только из сырья собственного промысла. «Норебо» ведет добычу и в Дальневосточном бассейне, и в других районах российского рыболовства — на Северо-Западе Атлантики, в Западной Африке и на юге Тихого океана. С какими видами рыбы и морепродуктов работаете?

— Наш ассортимент изначально строится на белых видах рыбы. Если говорить о Северо-Западе, то это треска, пикша, зубатка, палтус, окунь, а также креветка. Если говорить о нашем дальневосточном ассортименте, то, конечно же, это в первую очередь минтай и кальмар.

В настоящее время расширяем свою линейку. Помимо изменения упаковки, форм, видов разделки, мы добавили в наш ассортимент скумбрию и мойву. Это достаточно популярный среди наших потребителей продукт. Мы так считаем и в принципе спрос это подтверждает.

Мы также всегда работаем над новинками. Это филейная группа Borealis+: мы решили предложить особенный продукт, которого очень мало на рынке, — филе из палтуса, зубатки, камбалы, окуня, а также крупные лойны трески. Продукция была презентована в прошлом году на выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге, и в этом году мы начали выводить ее на рынок.

— В рамках специального проекта «Сильная переработка — гордость отрасли» Fishnews обсуждает с участниками рынка, какие механизмы могли бы использоваться для развития российского рыбоперерабатывающего сектора. Какие стимулы необходимы, на ваш взгляд? По словам наших экспертов, перечень может быть довольно обширным — от подготовки кадров и до административных послаблений.

— Для того чтобы определить, какие меры нужны, все-таки надо понять, какой продукт мы хотим видеть на рынке, что нужно рынку. И отсюда уже можно выстраивать всю цепочку — будь то маркетинговые программы или налоговые послабления.

Для меня такой классический пример в рыбной отрасли — это выпуск фиш-фингеров, рыбных палочек. Запрос на их изготовление сформировал всю технологию на производство конечного продукта и технологию производства на борту судов. Таким образом, стандартные фиш-блоки появились именно тогда, когда развивалось изготовление рыбных палочек.

Если говорить о сегодняшнем дне, то переработка столкнулась с санкциями, возникли проблемы с оборудованием. Несмотря на то, что оно зачастую не находится в санкционных списках, поставщики по тем или иным причинам не работают с российскими производителями или взаимодействуют с ними через посредника. Это ведет к увеличению срока поставки и стоимости оборудования.

И если бы на государственном уровне предложили какую-то программу субсидирования в части инноваций и покупки пищевого оборудования, наверное, это позволило бы переработчикам легче дышать.

— Участники отрасли говорят о том, что неплохо бы предусмотреть для нее более доступное финансирование. И раньше на это обращали внимание, когда ключевая ставка была ниже, и уж тем более сейчас отмечают, что деньги на пополнение оборотных средств и на инвестиционные программы производителям рыбопродукции очень нужны.

— Здесь мне нечего добавить, это действительно так. Если бы существовала какая-то целевая программа, может быть, под эгидой Росрыболовства, это бы оказало существенную поддержку переработчикам, позволило бы покупать новое оборудование для более эффективной, глубокой переработки сырья.

— На ваш взгляд, какой сегодня существует запрос у современного российского потребителя на рыбную продукцию в рознице? Экспертное сообщество об этом тоже рассуждает.

— Я бы здесь выделил три момента: это должно быть просто в приготовлении, вкусно и качественно. Причем характеристики «вкусно и качественно» должны обеспечиваться стабильно. А в случае с рыбой этого тяжело добиться: у нас сезонность вылова, особенности в зависимости от сезона добычи.

Что касается стоимости, то наш опыт показывает, что за высокий уровень качества потребитель платить готов.

— Ваши коллеги по цеху, в общем-то, солидарны в том, что дешевизна не всегда приводит к позитивным результатам на рынке. Снижение себестоимости на определенном уровне бьет по качеству, и потребитель не готов даже за совсем небольшие деньги такую продукцию покупать.

— Да, конечно, это так. И есть кейсы в случае с рыбой, когда демпинговали, сети пытались продавливать поставщиков, в результате производители предоставляли продукцию на полку по все более и более низкой цене. Но это просто приводило к завершению продаж и выводу линейки с рынка. А вернуться потом с продуктом на полку и приучить к нему потребителя — это огромный труд и очень большие вложения.

— Мне всегда казалось, что «Норебо» достаточно активно интересуется современными технологиями. Чем гордится ваш центр? Например, когда мы впервые писали о производстве в Клину, нам много рассказывали о скин-упаковке.

— Технология скин-упаковки не являлась ноу-хау, но мы первыми или одними из первых на российском рынке предложили использовать ее для замороженной рыбы. В связи с этим были определенные технологические сложности, но мы их преодолели.

Мы постоянно совершенствуемся в части упаковки. Уделяем большое внимание пленкам. В связи с санкциями вынуждены были искать новых поставщиков, искать производителей в России. Мы очень плотно взаимодействуем с технологическими отделами наших партнеров, вплоть до того, что иногда разрабатываем с нуля новый состав пленки, чтобы она имела необходимые барьерные свойства для сохранения качества продукта. И позволяла выпускать продукцию с отличным внешним видом.

— Наверное, логично делать такой акцент на упаковке, потому что от нее зависит, как будет сохраняться продукт и каким он попадет потребителю.

— Самая качественная рыба — это свежая, только выловленная. Следующий грейд — это рыба, своевременно обработанная и качественно замороженная. И наша задача здесь — в Клину — как раз сохранять уровень качества, как будто это прямо рыба с борта. И мы делаем акцент именно на подходе к упаковке.

— Мы уже коснулись темы торговых сетей. С какими федеральными ритейлерами сотрудничаете? С какими региональными сетями?

— Наверное, на сегодняшний день мы представлены во всех федеральных сетях. Для примера — это «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Лента», ОК, «Ашан», «Атак», «Метро». Чем дальше мы развиваемся, тем шире представлены на территории нашей страны. Из региональных сетей отмечу такие, как «Сладкая жизнь», «Монетка», «Мария-Ра», «Азбука вкуса», «Самбери».

— Знаю, что вы заходили в «жесткие» дискаунтеры. Продолжился ли этот опыт?

— С некоторыми дискаунтерами мы продолжаем работу. Для нас это точечная история. Наш отдел розницы всегда оценивает, какой результат мы можем получить: не только с точки зрения финансов, но и с позиции узнаваемости бренда, развития спроса, более широкого охвата.

— Сейчас в стране реализуется несколько программ по повышению потребления рыбной продукции среди россиян. В июле на уровне федерального правительства принята специальная дорожная карта. Как вы считаете, какие шаги могли бы помочь наращивать потребление рыбы и морепродуктов в России?

— Здесь я, наверное, не превзойду разработчиков дорожной карты: подготовлен достаточно подробный документ из семи крупных блоков.

Я бы, наверное, больше посмотрел на тему повышения потребления с точки зрения игроков рыбной отрасли. Прежде всего, на мой взгляд, чтобы перейти к целевому показателю, нужно понять, что мы не конкурируем между собой, как все привыкли. Мы должны конкурировать уже с гигантами, работающими на потребительском рынке в категории белковых продуктов. Это мясо и птица. Мне кажется, необходимо перенимать опыт их производителей, потому что процессы у них выстроены на совершенно другом уровне. Да, это продиктовано и совсем иными объемами, если мы говорим о производстве и дистрибьюции. Но тем не менее. Их практики, я считаю, надо брать на вооружение и догонять.

— Если подводить итог, то вы считаете, что внутрироссийский рынок — это интересное направление, где стоит развиваться и теснить конкурентов по белковой корзине?

— Да, конечно, я считаю, это интересно. Посмотрите, как по-разному развивалась ситуация в животноводстве и рыболовстве. В рыболовстве Россия — один из мировых лидеров, при этом наш рыбный рынок развивается, скажем так, очень ограниченно. В животноводстве удалось совершить рывок. Мне кажется, развивать надо и рыбное направление.

Маргарита КРЮЧКОВА , журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Декабрь 2024 г.