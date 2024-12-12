Важную для рыболовства информацию переводят в «цифру»

Центр системы мониторинга рыболовства и связи работает над отражением информации об участках для добычи и аквакультуры в Национальной системе пространственных данных. Также «оцифровываются» правила рыболовства.

ЦСМС в пилотном режиме оцифровывает правила любительского рыболовства для Астраханской и Ленинградской областей. Они станут технологической основой для дальнейшего масштабирования сервиса в других регионах России, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

Цифровые правила любительского рыболовства, данные о рыболовных и рыбоводных участках нанесены на карты областей с отображением соответствующих слоев в Национальной системе пространственных данных (НСПД).

Эта работа осуществляется в рамках реализации сервиса ведения рыбохозяйственного реестра на единой цифровой платформе «Гостех».

Для авторизованных пользователей на сайте https://nspd.gov.ru/map доступна информация о свободных и занятых участках, о заключенных договорах с отображением контуров участков на картографической подложке, отметили в ЦСМС.

Для рыбаков-любителей ведется работа по выводу на портал «Госуслуги» возможности приобретения путевок.

Предполагается, что внедрение Цифрового атласа рыболовства с картографией и правилами позволит автоматизировать процессы проверки данных пользователей водных биоресурсов, а значит сократить сроки оказания государственных услуг и издержки предприятий.

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