Вьетнам отмечает рост «урожаев» и стоимости креветки

Во Вьетнаме за 10 месяцев общий объем производства рыбы и морепродуктов достиг 7,89 млн тонн. Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, прибавки зафиксированы по креветкам.

Статистику приводит Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), сообщает корреспондент Fishnews. По данным отраслевого объединения, в структуре производства с января по октябрь 4,6 млн тонн пришлось на аквакультуру и 3,2 млн тонн на промысел.

Аквафермеры республики вырастили 1,1 млн тонн морских креветок (+5% к уровню 2023 г.). «Урожаи» черной тигровой креветки составили 234,8 тыс. тонн (+2,6%), белоногой — 798,9 тыс. тонн (+5,8%).

С середины сентября по конец октября стоимость обоих видов креветок стабильно росла, увеличившись в среднем на 5 тыс. донгов (0,21 доллара) за килограмм к сентябрьскому показателю. Такое подорожание продукта стимулировало предприятия быстрее собирать «урожаи», особенно креветок 60-го калибра, отмечает VASEP.

В провинции Бакльеу охлажденные белоногие креветки такого размера продавались по 115 тыс. донгов (4,79 доллара) за килограмм, в то время как креветки 50 калибра стоили почти 121,3 тыс. донгов (5,05 доллара) за килограмм. А креветки размером 100 оценивались в 85 тыс. донгов (3,54 доллара). Цены в провинции Кьензянг также немного выросли, в среднем составив 80,7 тыс. донгов (3,36 доллара) за килограмм.

Средняя стоимость черной тигровой креветки выросла в октябре на 3,5–12,7 тыс. донгов (с 0,15 до 0,53 доллара) за килограмм для продукции 30 калибра. Самые высокие цены зафиксированы в Бакльеу — 185,6 тыс. донгов (7,73 доллара) за килограмм, в Кьензянге — 165 тыс. донгов (6,88 доллара), в провинции Тьензянг — 140 тыс. донгов (5,83 доллара).

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