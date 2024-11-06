Вьетнамский рыбный экспорт преодолел знаковый рубеж

В течение октября Вьетнам отправил за границу рыбы и морепродуктов более чем на 1 млрд долларов. Планку «миллиард в месяц» предприятия республики преодолели впервые за последние два года.

Общая стоимость поставок вьетнамских рыбы и морепродуктов за рубеж в октябре выросла на 28% к аналогичному периоду прошлого года. Особенно хорошо, на 37%, увеличился экспорт в Китай, в том числе Гонконг. Устойчивый рост зафиксирован на рынках Соединенных Штатов — 31%, Японии — 22%, Евросоюза — 27% и Южной Кореи — 13%, пишут СМИ со ссылкой на информацию Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

Всего за десять месяцев на зарубежных поставках вьетнамские предприятия выручили 8,27 млрд долларов. Это на 11,4% больше, чем годом ранее. К концу октября стоимость отгруженной продукции только в Китай и США совокупно составила 1,5 млрд долларов.

По данным ассоциации, несмотря на неоднозначную ситуацию в европейской экономике, в ЕС также отмечаются позитивные тенденции: объемы потребления и цены на рыбопродукцию постоянно растут. С января по октябрь общая стоимость поставок на этот рынок выросла на 11%, сообщает корреспондент Fishnews.

В Японии и Южной Корее рост по итогам десяти месяцев составил лишь 1,5% и 2%. Причиной таких низких показателей, по мнению представителя VASEP, стала инфляция.

Если рассматривать поставки по видам продукции, то с января по октябрь за креветку вьетнамские компании выручили 3,2 млрд долларов. Это на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года. До 1,7 млрд долларов (+10%) вырос экспорт пангасиуса. Также хороший рост наблюдается по крабу и другим ракообразным — 267 млн и 173 млн долларов. Это, соответственно, на 66% и 58% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

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