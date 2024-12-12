ЕАЭС и Эмираты договорились о торговом соглашении

Евразийский экономический союз и Объединенные Арабские Эмираты завершили переговоры о заключении соглашения об экономическом партнерстве. Преференциальный режим охватит более 90% взаимной торговли и свыше 85% товарной номенклатуры.

О завершении переговоров объявили министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и государственный министр по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аль Зейуди. Перед подписанием соглашение должно пройти соответствующие процедуры внутригосударственного согласования.

Решение о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами Высший Евразийский экономический совет принял в декабре 2022 г. В 2023 и 2024 гг. состоялось четыре переговорных раунда, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

«Соглашение с ОАЭ — важная веха, учитывая роль страны как глобального хаба в регионе. Соглашение придаст дополнительный импульс торговле между нашими государствами, которая и так показывает беспрецедентный рост, а также создаст системную основу для развития кооперационных связей», — отметил Андрей Слепнев.

«Завершение переговоров о заключении соглашения об экономическом партнерстве углубит наше взаимодействие и позволит нам развивать многочисленные синергические связи», — подчеркнул Тани бен Ахмед Аль Зейуди.

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