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Решение о переговорах было принято главами государств ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Фото пресс-службы ЕЭК

Переговорам о свободной торговле с ОАЭ прочат «ускоренный путь»

ЕАЭС и Объединенные Арабские Эмираты начинают переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Первый раунд предполагается провести в марте.

«Работа совместной исследовательской группы показала, что формирование зоны свободной торговли с ОАЭ позволит создать условия для роста наших поставок по более чем 1300 товарным позициям как в промышленном секторе, так и в АПК», — рассказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Он подчеркнул, что ЕЭК смотрит на предстоящую работу шире, чем на формирование преференциального режима торговли товарами. Отмечено, что актуальность многопланового взаимодействия подтверждается высоким интересом и присутствием большого числа компаний стран союза, в том числе инновационных, в Объединенных Арабских Эмиратах, а также ролью этого государства как международного торгового и транспортно-логистического хаба.

По словам Андрея Слепнева, при переговорах стороны рассчитывают двигаться в режиме fast track («ускоренный путь» — прим. ред.) и провести первый раунд уже в марте следующего года, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

С 2015 по 2021 гг. объем взаимной торговли между странами ЕАЭС и Объединенным Арабскими Эмиратами увеличился в четыре раза, достигнув 6,3 млрд долларов. За это время экспорт ЕАЭС вырос в 4,7 раза, импорт из ОАЭ прибавил на 47%.

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