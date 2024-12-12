ФАС довольна результатом от ценовых соглашений в регионах

Соглашения о стабилизации цен, заключаемые региональными властями, способствуют снижению стоимости товаров, заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство рекомендовало субъектам Федерации задействовать такой механизм, когда нужно избежать ценовых скачков.

Напомним, что механизм возможного заключения региональными властями с поставщиками товаров и розницей соглашений о стабилизации цен предусмотрен постановлением от 26 апреля 2023 г. № 662.

По состоянию на декабрь такие соглашения действуют в 38 регионах страны. Механизм используется и по рыбным товарам: соглашения по неразделанной мороженой рыбе заключены в 17 субъектах Федерации, рассказали Fishnews в пресс-центре ФАС. Соглашения действуют по сливочному маслу, хлебобулочным изделиям из пшеничной муки, капусте, яблокам, баранине и другим товарам.

В регионах, где есть такие ценовые соглашения, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались, обратили внимание в антимонопольной службе.

Ведомство рекомендовало властям регионов использовать этот инструмент, когда возникает необходимость стабилизации цен на продовольственные и непродовольственные товары.

ФАС также напомнила, что заключение соглашений теперь допускается в отношении не только социально значимых продовольственных товаров, но и в отношении другой продукции.

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