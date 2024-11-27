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Правительство расширило перечень товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен

Регионам добавили полномочий по стабилизации цен на продукты

Постановлением правительства расширен перечень товаров, в отношении которых власти регионов могут заключать соглашения о стабилизации цен. Теперь помимо социально значимых продовольственных товаров предметом таких соглашений может стать любая другая важная для людей продукция.

Принятое постановление — от 23 ноября 2024 г. № 1612 — позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Ранее редакция постановления правительства № 662, в которую внесены изменения, позволяла заключать региональным органам власти соглашения с хозяйствующими субъектами в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Неограниченный перечень товаров был установлен только для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Разработанное Федеральной антимонопольной службой постановление № 662 было принято в апреле 2023 г. По информации пресс-службы ФАС, по истечении первого года действия постановления такие соглашения действовали в 27 регионах. Они были заключены с 10,6 тыс. хозяйствующих субъектов, в числе которых 33 производителя, 32 поставщика и 10,5 тыс. организаций розничной торговли.

В частности, ранее соглашения заключались в отношении мороженой неразделанной рыбы; говядины, свинины и баранины (кроме бескостного мяса); кур (кроме куриных окорочков); молока; отдельных категорий круп, а также в отношении некоторых других видов продовольственных товаров.

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