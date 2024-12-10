Доступную рыбу собираются засчитывать пользователям участков на Камчатке

Участие в программе по повышению доступности для жителей региона рыбной продукции планируется включить в соглашения, которые нужно будет заключать пользователям рыболовных участков в Камчатском крае.

Обязательства по участию рыбохозяйственных предприятий в социально-экономическом развитии регионов будут закрепляться по закону о новых принципах распределения рыболовных участков. Напомним, что при заключении новых договоров на РЛУ для добычи анадромных видов рыб пользователи должны будут также подписывать соответствующее соглашение с регионом.

На Камчатке в соглашениях планируется предусматривать в том числе участие в программе «Камчатская рыба». Она реализуется в течение уже нескольких лет и призвана повысить доступность рыбной продукции для жителей региона.

Закрепление участия в программе в соглашениях позволит нарастить объемы поставок и обеспечить стабильную ежегодную реализацию проекта с учетом потребности, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Власти региона также отметили, что в двух муниципальных образования — Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе — проект уже перезапущен. Изменения потребовались для борьбы с перекупщиками.

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