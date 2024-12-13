Сибирская наука фокусируется на пополнении запасов муксуна и нельмы

По данным Тюменского филиала ВНИРО, в 2024 г. сибирские реки пополнило более 120 млн экземпляров молоди сиговых видов рыб. Почти 90% выпуска пришлось на такие ценные виды, как муксун и нельма.

Искусственным воспроизводством сиговых видов рыб для пополнения природных популяций занимались рыбоводы и ученые Тюменского филиала ВНИРО. Благодаря их усилиям в этом году объемы выпуска молоди сиговых составили почти 124 млн штук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, учет рыбы проводился на рыбоводных участках института в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Молодь выращивали в пойменных рыбопитомниках «Озеро Ванзетурский Сор» и «Озеро Айтор» в Березовском и Октябрьском районах ХМАО.

С током воды из выростных водоемов рыба ушла в магистраль рек Северная Сосьва и Обь. Естественные популяции пополнили окрепшие и адаптированные особи, готовые к самостоятельной жизни в дикой природе. Средний вес молоди нельмы составил 1,84 г, муксуна — 2,01 г, чира — 3,77 г.

«Последние несколько лет были крайне маловодными, в этом году в регион пришла большая вода, что положительно скажется на выживаемости рыбы, так как увеличились площади ее нагула и объемы кормовой базы», — отметили в пресс-службе института .

По информации ВНИРО, многолетняя работа специалистов филиала уже позволила стабилизировать запасы пеляди, и теперь эту рыбу можно ловить рыбакам-любителям. Сейчас Тюменский филиал делает акцент на выращивание более ценных видов сиговых — муксуна и нельмы. Их доля в выпуске 2024 г. составила почти 90%.

Как ожидается, с 2025 г. начнется реализация комплексной программы по восстановлению сиговых в Обь-Иртышском бассейне, утвержденной Росрыболовством.

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