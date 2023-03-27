Программа по спасению сиговых «обрастает» конкретикой

Вопросы разработки и реализации комплексной программы восстановления запасов муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском бассейне обсудили на совещании в Тюмени. Встречу провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Глава ведомства подчеркнул, что в связи с поручением президента программа расширилась, а с учетом ее социальной значимости итоговый проект необходимо сформировать в более ранние сроки.

Сейчас добыча муксуна и нельмы запрещена, вылов чира разрешен, но его запас находится в депрессивном состоянии, напомнили в ФАР. Если отрицательная динамика по чиру сохранится, необходимо будет вводить ограничения и на его промысел, предупреждают в ведомстве.

Цель программы — восстановление запасов сиговых до уровня, позволяющего вести традиционное (для обеспечения нужд коренных народов) и промышленное рыболовство. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, программа состоит из пяти разделов: научное обеспечение, искусственное воспроизводство, рыбоохранные мероприятия, изменения в нормативную базу и финансовый блок.

Работы по первому блоку включают анализ современного состояния запасов муксуна, нельмы и чира, определение объемов ежегодного выпуска, мониторинг качества среды обитания, расчеты теоретически возможного объема квот после восстановления запасов.

«За эталонный период состояния популяций взяты 1980-е годы, когда промысловая биомасса муксуна варьировала в объеме 12,5-25,7 тыс. тонн, нельмы —2,6-4,8 тыс. тонн и чира — 6,5-13 тыс. тонн. В настоящее время численность сиговых в 10 и более раз ниже этого уровня. Дефицит естественного воспроизводства составляет по муксуну 100%, что не позволяет рассчитывать на его восстановление без помощи рыбоводов», — рассказали в ведомстве.

По подсчетам, выпуск молоди муксуна должен составлять около 900 млн экземпляров в год, нельмы — 50 млн особей, чира — 500 млн рыб.

Илья Шестаков поручил проанализировать возможность рыборазводных заводов по выполнению этих показателей. «Необходимо четко понимать, какой объем может быть получен на существующих рыбоводных предприятиях и какой есть потенциал для его увеличения, чтобы не создавать избыточных мощностей», — отметил глава агентства.

Проект предусматривает комплекс мер по охране сиговых и борьбе с браконьерством. Определены маршруты, состав рабочих групп для патрулирования, перечень материально-технического оборудования, план взаимодействия с контролирующими органами.

Программа также предполагает взаимодействие с промышленными и энергетическими компаниями для наращивания объемов выпусков в рамках компенсационных мероприятий.

Планируется, что при условии эффективной реализации комплекса мер к 2032 г. можно будет открыть добычу муксуна для коренных малочисленных народов и сохранить промышленный запас чира. К 2040 г. — разрешить вылов нельмы для КМНС и муксуна для рыбопромышленников, а также значительно увеличить запас чира.

Илья Шестаков обратил внимание, что обозначенные сроки — ориентировочные и могут быть пересмотрены на основе данных регулярного мониторинга состояния запасов. Глава Росрыболовства поручил рассчитать объемы выпуска молоди большей навески (ее выживаемость выше).

«Совершенствование рыбоводных технологий может позволить ускорить восстановление запасов сиговых и скорректировать конечные сроки реализации программы. В целом мы смотрим оптимистично на возможность восстановления запасов муксуна в Сибири, поскольку опыт такой работы у нас есть, например, мы видим результат программы по восстановлению популяции омуля на Байкале, которая реализуется в рамках нацпроекта «Экология»», — подчеркнул руководитель ведомства.

Проект разработанного документа предварительно направили для рассмотрения в регионы Обь-Иртышского бассейна: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменскую и Томскую области.

В ходе совещания главы регионов высказали свои предложения. Проект программы с учетом анализа замечаний и исполнения поручений планируется рассмотреть через месяц.

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