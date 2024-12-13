Новости
Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Евгений Карпов: Мы выстроили цепочку от рыбака до стола

Крупнейшие рыбопромышленные холдинги идут по пути охвата разных направлений — добыча, переработка, аквакультура, пробуют свои силы в розничных продажах продукции. Работать в такой большой структуре непросто, но это дает полноту картины, отмечает гендиректор ТД «Камчатский меридиан» Евгений Карпов.

«Картина ясна, начиная с розницы: какие позиции продаются, а какие не востребованы. Ведь всё в конечном итоге зависит от розничного звена: если есть спрос со стороны конечного покупателя, значит, все остальные звенья тоже будут работать», — рассказал Евгений Карпов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Компании, которые объединяет торговый дом, осуществляют промысел белой рыбы и лосося на Камчатке, занимаются аквакультурой в Приморском крае, работают в оптовом и розничном звене, в сфере логистики. «Мы годами выстраивали такую цепочку — от рыбака до продукта на столе потребителя», — обратил внимание собеседник издания.

Сложнейшим звеном он назвал розничный бизнес. «Говорят, что торговые сети забирают на себя всю наценку. По факту это не так. Возьмем, например, наш специализированный магазин. Казалось бы, мы рыбаки и можем, как кто-то думает, «играть» с ценами, но на самом деле ничего подобного. И не всегда все объяснимо. Кижуч у нас в рознице был предложен по 450 рублей за килограмм, гораздо дешевле, чем семга и форель, и он не продавался. Вот такая вот странность», — рассказал Евгений Карпов.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуракамчаткакижучлососьфорель
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений КАРПОВ

Мы выстроили цепочку от рыбака до стола

Директор обособленного подразделения «НОРЕБО РУ» Александр СОКОЛОВ

Директор обособленного подразделения «НОРЕБО РУ»

Александр СОКОЛОВ

Российский рынок — это интересное направление

Генеральный директор компании «Дикий Улов» Евгений ГЛУХОЕДОВ

Генеральный директор компании «Дикий Улов»

Евгений ГЛУХОЕДОВ

Дикая рыба — это всегда эксклюзивный продукт

Управляющий директор (куратор рыбохозяйственного комплекса и мясной переработки) департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл КОСТЫНА

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка

Кирилл КОСТЫНА

Рыбная отрасль быстро перестраивается в ответ на вызовы

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Будущее дальневосточных водорослей обсуждают в рыбной отрасли

Через тернии к водорослям

FMF-1000 — это наиболее мощная и продвинутая модель эхолота SEAMAN

SEAMAN: все о рыбе расскажет аргентинский эхолот

Компания была вынуждена пропустить нынешнюю лососевую путину

А в воде ли дело?

Несмотря на санкции, «Колд Трейд» по-прежнему готова реализовать современные проекты с холодильными системами для промысловых судов, рыбоперерабатывающих заводов и складов

Российских рыбопромышленников не оставят без холодильников

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.