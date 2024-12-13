Евгений Карпов: Мы выстроили цепочку от рыбака до стола

Крупнейшие рыбопромышленные холдинги идут по пути охвата разных направлений — добыча, переработка, аквакультура, пробуют свои силы в розничных продажах продукции. Работать в такой большой структуре непросто, но это дает полноту картины, отмечает гендиректор ТД «Камчатский меридиан» Евгений Карпов.

«Картина ясна, начиная с розницы: какие позиции продаются, а какие не востребованы. Ведь всё в конечном итоге зависит от розничного звена: если есть спрос со стороны конечного покупателя, значит, все остальные звенья тоже будут работать», — рассказал Евгений Карпов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Компании, которые объединяет торговый дом, осуществляют промысел белой рыбы и лосося на Камчатке, занимаются аквакультурой в Приморском крае, работают в оптовом и розничном звене, в сфере логистики. «Мы годами выстраивали такую цепочку — от рыбака до продукта на столе потребителя», — обратил внимание собеседник издания.

Сложнейшим звеном он назвал розничный бизнес. «Говорят, что торговые сети забирают на себя всю наценку. По факту это не так. Возьмем, например, наш специализированный магазин. Казалось бы, мы рыбаки и можем, как кто-то думает, «играть» с ценами, но на самом деле ничего подобного. И не всегда все объяснимо. Кижуч у нас в рознице был предложен по 450 рублей за килограмм, гораздо дешевле, чем семга и форель, и он не продавался. Вот такая вот странность», — рассказал Евгений Карпов.

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