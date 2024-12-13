Декабрьский выпуск журнала «Fishnews — Новости рыболовства» открывают материалы о компаниях, которые объединяет торговый дом «Камчатский меридиан». Они занимаются самыми разными направлениями — от добычи до оптовой и розничной торговли. А сравнительно недавно стали пробовать свои силы и в развитии цифровой платформы для продаж и покупки рыбной продукции.

На рынках рыбы и морепродуктов продолжаются изменения. Лосося, несмотря на непростую путину, должно хватить всем, а основной проблемой при экспортных операциях остаются платежи. Об этом и многом другом в интервью Fishnews рассказал генеральный директор ТД «Камчатский меридиан» Евгений Карпов.

— Евгений, расскажите, пожалуйста, подробнее, какие направления деятельности сегодня охвачены вашей группой компаний?

— На сегодняшний день «Камчатский меридиан» представляет ряд предприятий, осуществляющих промысел белой рыбы и лосося на Камчатке. Еще одно наше направление — аквакультура в Приморском крае: Азиатско-тихоокеанская рыбная компания занимается выращиванием приморского гребешка и дальневосточного трепанга. Выстроено у нас и собственное логистическое направление: в нашем распоряжении свой автотранспорт, контейнеры.

Развиваем нашу экосистему рыбной торговли — цифровую платформу FishStat, призванную облегчить продажу, хранение и транспортировку рыбы и морепродуктов.

Если говорить о рыбопродукции, то мы предлагаем рынку в том числе готовый продукт — продукцию конечной переработки, копченую, соленую рыбу. Работаем и в рознице: у нас есть свои магазины. Мы годами выстраивали такую цепочку — от рыбака до продукта на столе потребителя.

— Крупнейшие рыбопромышленные холдинги так или иначе идут по этому пути: занимаются не только добычей, но и аквакультурой, переработкой сегмента B 2C, пробуют свои силы в розничных продажах продукции. Чем это удобно? И не сложно ли работать в столь мощных структурах?

— На самом деле это непросто. Но плюс в том, что мы видим проблематику в каждой цепочке: это может быть цена или нехватка чего-либо. Картина ясна, начиная с розницы: какие позиции продаются, а какие не востребованы. Ведь всё в конечном итоге зависит от розничного звена: если есть спрос со стороны конечного покупателя, значит, все остальные звенья тоже будут работать.

Вообще, если говорить о нашей глобальной цели, то это — обеспечивать людей доступной рыбной продукцией. Это крайне тяжело. Особенно розничный бизнес — самое сложное звено в цепочке.

Говорят, что торговые сети забирают на себя всю наценку. По факту это не так. Возьмем, например, наш специализированный магазин. Казалось бы, мы рыбаки и можем, как кто-то думает, «играть» с ценами, но на самом деле ничего подобного. И не всегда все объяснимо. Кижуч у нас в рознице был предложен по 450 рублей за килограмм, гораздо дешевле, чем семга и форель, и он не продавался. Вот такая вот странность.

— Уловы лососевой путины в этом году оказались на фоне прошлых лет небольшими: поймали около 235 тыс. тонн.

— Да, я такого результата за то время, что работаю, не помню. Может быть, сопоставимо с показателем 2014 года, плюс-минус.

— Какой видите ситуацию на рынке красной рыбы в нынешнем году?

— Ситуация стабильная. Совершенно точно никто не останется без рыбы. Еще продан не весь лосось прошлого года. Это также скомпенсирует снижение объемов добычи в нынешнем году.

— На фоне очередного повышения ключевой ставки Центробанка болезненный вопрос для бизнеса — доступность заемных средств. Так понимаю, что трейдинговое звено и рыбный рынок тоже ощущают на себе дороговизну кредитов?

— Совершенно верно. У нас есть компания, которая занимается трейдингом — закупкой и последующей продажей рыбной продукции. На сегодняшний день от заемных средств мы отказались вообще.

Между тем кредиты требуются компаниям на пополнение оборотных средств. Чтобы приобрести больше товара и, соответственно, больше продать, обеспечивая непрерывную деятельность и работу сотрудникам.

— В таких условиях непросто сохранять доступные цены на рыбу. Серьезный рост затратной части.

— Затратная часть большая. И это касается всех звеньев. Кредитуются ведь не только трейдеры, но и участники по всей цепочке. Рыбак привлекает заемные средства на подготовку к промыслу, компания, оказывающая услуги по хранению, — на ремонт и модернизацию холодильных мощностей. Транспортнику тоже нужно пополнять оборотные средства, чтобы, например, рассчитаться за топливо, закупить расходные материалы. Трейдер вовлечен в процесс кредитования с обеих сторон. Он берет в банке средства и расплачивается за подвижной состав, доставку, за сам товар, а отдает его с отсрочкой платежа. Нагрузка у такой компании просто колоссальная.

— Недавно мы общались с представителями направления по выпуску рыбной продукции для конечного потребителя. И участники рынка отмечали важность трейдингового звена. Потому что у рыбака свои задачи, своя специфика ведения бизнеса, у переработчиков и розницы — свои, и нужно эти составляющие соединять. Как раз дистрибьюторы обеспечивают стабильность поставок — то, что нужно торговле.

— Самое главное — это финансирование. Давайте на минуту представим, что мы убрали всех трейдеров и работа идет напрямую. Что произойдет? Затоваривание огромное на складах, и рыбаки без денег. Розница никогда такой объем финансовых средств не заплатит наперед. Торговые сети, специализированные магазины берут товар с отсрочкой платежа. Да, какую-то часть продаж можно отработать напрямую с сетями, но не всё. Трейдеры — это неотъемлемая часть рынка, звено, которое находится на своем месте. Такова мировая практика.

— Вы работаете в том числе на зарубежных рынках. И для того чтобы обеспечивать развитие на экспортном направлении, участвуете в различных выставках. Где вы за последний год приняли участие?

— Этот год был насыщенным в плане поездок и мероприятий как никогда — всего и не перечислишь. Участвовали, например, в выставке в Таджикистане, в Seafood Expo Eurasia в Турции. Осенью были на международной выставке China Fisheries & Seafood Expo в Циндао: в том числе представляли китайским импортерам возможности цифровой платформы FishStat.

Открываем для себя новый рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Хочется поблагодарить за поддержку Росрыболовство, центры развития экспорта. Спасибо им огромное, что дают возможность расширяться, говорить о себе (эти организации содействуют участию российского бизнеса в выставках за рубежом. — Прим. ред.).

— Это просто так сложилось, что год оказался активным в плане выставочной деятельности, или действительно есть потребность искать новые ниши?

— Это интересно, и еще это стратегическое развитие не только для нашей компании, но и, наверное, для отрасли в целом. Необходимо не зависеть от одной страны, а иметь много вариантов, куда поставлять свою продукцию, если на каком-то рынке произошел сбой.

— В сентябре Россельхознадзор представил данные о том, что российская продукция из водных биоресурсов отправляется более чем в 50 стран, а есть возможность поставлять в около 70 стран. Какой охват экспорта сегодня у вас?

— Начиная от Азии и заканчивая Европой.

— То есть европейский рынок по-прежнему остается?

— Да, но, если взять нашу компанию, его доля с каждым годом снижается. Мы сейчас рассматриваем поставки в арабские страны: там живет много европейцев, которые хотели бы видеть на своем столе нашу рыбу.

Традиционно охвачены азиатские рынки. Ежегодно наращиваем поставки во Вьетнам.

— А там нашу рыбу едят или перерабатывают?

— Во Вьетнаме осуществляется переработка, а дальше уже произведенная продукция расходится в разные страны. Если взять Таиланд, то там закупаемая продукция уже потребляется.

— Мы сегодня говорили в том числе о красной рыбе. Каким странам интересен наш лосось?

— Горбуша — традиционно Китаю. Опять же, пока туда рыба отправляется для переработки, но наши крупные партнеры — «Далянь рич групп» — пытаются у себя на внутреннем рынке развивать культуру потребления нашего дальневосточного лосося, в частности горбуши.

В Даляне у них уже более 300 магазинов. Возможно, мы будем товар наших китайских партнеров импортировать к нам, представлять на российском рынке.

— С какими вопросами сталкиваетесь при выходе на новые экспортные рынки? В августе Fishnews проводил конференцию на эту тему: представители бизнеса говорили о том, что не всегда скорость согласования форм сертификатов успевает за стремлением предприятий осуществлять поставки.

— Это одна из проблем, но не самая страшная. Существуют правила, по которым продукция может ввозиться в ту или иную страну, здесь необходимые согласования проводятся. Самое сложное сейчас — оплата. Это, наверное, проблема номер один. Приходится искать пути ее решения.

— А еще какие-то вопросы есть?

— Главное — сначала проанализировать рынок, изучить культуру потребления, выяснить, какие виды рыбы там предпочитают. Потом уже необходимо заниматься документацией. А заканчивается все вопросами платежей.

— Вы также планировали работу по продвижению дальневосточной рыбы на внутреннем рынке. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на ВЭФ в сентябре сообщил нам, что хотелось бы реализовать программу по популяризации в России не только белой рыбы, но и лосося.

— Мы не оставляем такого намерения. И рассчитываем, что власти Камчатского края нас в этом поддержат.

— У группы компаний уже устоявшийся бизнес в традиционных направлениях. Что подтолкнуло при этом пробовать новую нишу — внедрять электронную платформу торговли рыбной продукцией FishStat ?

— Это требование времени. Цифровые платформы получают все более широкое распространение в жизни людей. И в торговле тоже уже пора задействовать новые возможности.

И потом, это экономия времени. Наша жизнь ускоряется, поступают большие потоки информации. FishStat как раз дает возможность эффективнее распоряжаться временными ресурсами. Давайте представим, что нам нужно организовать закупки рыбы. Если действовать по старой схеме, для этого придется обзвонить десятки компаний. Систематизировать полученную информацию. Кого-то попросить подождать, пока вы оцените остальные предложения.

Допустим, вы нашли подходящий вариант, но надо еще организовать транспортировку. И здесь то же самое: множество звонков, сопоставление ценовых предложений, ты торгуешься. Наша площадка как раз позволяет получить всё в одном месте. Здесь можно не только продавать и покупать рыбу и морепродукты, но и подобрать логистические решения.

И у нас много идей, какие еще составляющие интегрировать в платформу. Например, предусмотреть интернет-магазин, чтобы в системе можно было совершать не только оптовые, но и розничные покупки продукции.

Также мы хотим, чтобы платформа была интересной — с новостями, видеоплеером, различными витринами.

И мы не останавливаемся на том, чтобы FishStat работал только у нас в стране. В планах выходить на мировые рынки. Прорабатываем с нашими партнерами в КНР возможности, чтобы китайские продавцы тоже регистрировались в системе, продавали на этой площадке свои товары, услуги в сфере логистики и хранения.

Хочется отметить, что наш продукт — результат труда российских разработчиков. А это защищает систему от внешних рисков.

Рекламодатель — ООО «ТД «Камчатский меридиан»

Fishstat.ru

Маргарита КРЮЧКОВА , журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Декабрь 2024 г.

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