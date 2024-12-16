ЕС и Гренландия обновили соглашение о рыболовстве

Европейский союз и Гренландия подписали обновленный протокол к соглашению о партнерстве в области рыболовства. В 2025-2030 гг. суда ЕС смогут продолжить промысел трески, морского окуня, палтуса и креветки в гренландских водах.

За это Евросоюз заплатит 17,3 млн евро, из которых 3,2 млн пойдут на поддержку гренландского рыболовства. В соответствии с протоколом квоты на промысел будут устанавливаться по рекомендации ученых, сообщает Fishnews со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

Протокол временно начал действовать сразу после подписания, чтобы европейские рыбаки смогли сразу начать промысел. Окончательно документ вступит в силу после его ратификации обеими сторонами.

Соглашение между ЕС и Гренландией в области рыболовства и предыдущий четырехлетний протокол к нему вступили в силу с 18 ноября 2021 г. Стороны обязались тесно сотрудничать в рамках Совместного научного комитета, Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (NEAFK, НЕАФК) и Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО, NAFO).

Читайте также: ЕС и Великобритания договорились о квотах на будущий год

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews