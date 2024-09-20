Азовскому промыслу прогнозируют переход на беспозвоночных

В связи с продолжающимся ростом солености Азовского моря специалисты ВНИРО разработали для него среднесрочный прогноз динамики запасов и возможных уловов водных биоресурсов в изменяющихся экологических условиях до 2030 г.

Начавшееся в 2007 г. повышение солености к прошлому году достигло рекордных значений и составило собственно в море 14,81‰, а в Таганрогском заливе — 11,02‰. Это кардинально повлияло на условия обитания биоресурсов, состояние их запасов и показатели промыслового освоения, рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

«Исследования говорят о том, что среднегодовая соленость воды в Азовском море, включая Таганрогский залив, может до 2030 года достигнуть значений 15‰ с диапазоном колебаний от 14,5 до 16,5‰», — сообщили в АзНИИРХ.

В этих условиях сохранится депрессивное состояние популяций основных проходных и полупроходных рыб — судака, тарани, леща.

В то же время повышение солености будет благоприятствовать увеличению запасов азовской камбалы-калкан и пиленгаса, а также промысловых беспозвоночных, доля которых в улове Азовского моря уже превышает 35%.

«Это позволяет рассматривать промысловых беспозвоночных как основную альтернативу обеспечения занятости рыбаков в Азовском море до 2030 года в связи со снижением численности традиционных рыбных объектов промысла», — подчеркнули в филиале.

Экспедиционные исследования подтверждают выводы ученых. Результаты рейсов говорят о том, что запасы черноморских креветок в Азовском море в ближайшие годы продолжат увеличиваться.

Значительно вырос и запас рапаны. С периода вселения и распространения этого брюхоногого моллюска в Азово-Черноморском бассейне традиционным ареалом его обитания в Азовском море был исключительно Керченский пролив. В период 2019-2023 гг. по мере роста солености ареал обитания рапаны распространился на 44% акватории моря. Запас в период 2019-2023 гг. последовательно возрастал с 7 тыс. до 25,3 тыс. тонн. Сейчас рекомендованный объем добычи установлен на уровне 7 тыс. тонн.

Кроме того, наблюдается существенный рост запасов и расширение ареала мидии и скафарки (анадары). Эти двустворчатые моллюски в Азовском море не только являются кормовой базой для рапаны, но и могут стать перспективными объектами промышленного рыболовства, отметили специалисты.

В филиале обратили внимание, что промысловая статистика также подтверждает правильность прогноза ученых. По состоянию на 1 сентября общий вылов в Азовском море превысил уровень прошлого года на 2076 тонн, или 37,6%.

Основной прирост дали рапана и тюлька. Также были получены более высокие уловы камбалы и креветок. Последних больше всего добыто в Северном Приазовье, где промысел велся в Обиточном заливе и Утлюкском лимане.

Подготовленный прогноз лег в основу Стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 г.

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