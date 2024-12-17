Для промысла беринговоморской трески готовят ограничения

На промысел трески в Беринговом море в зимне-весенний период планируется ввести ограничения. Меры будут распространяться на использование рыбаками при добыче этого объекта донных тралов, снюрреводов и ярусных орудий лова.

Проект приказа Минсельхоза об ограничении промышленного рыболовства трески в Дальневосточном бассейне размещен на портале regulation.gov.ru. Как сообщает корреспондент Fishnews, предложенные меры касаются промысла тихоокеанской трески в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне.

Предполагается, что ограничения на использование для вылова трески донных тралов и снюрреводов будут действовать по 15 апреля 2025 г. Для ярусных орудий лова этот период будет, согласно проекту, по 31 марта 2025 г.

Публичное обсуждение проекта завершится 30 декабря.

Ограничения на спецпромысел трески вводились и в 2024 г.

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