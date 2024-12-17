Выдача сертификатов происхождения переходит на «электронку»

Приморское теруправление Росрыболовства в пилотном режиме выдало первые электронные сертификаты для поставок морепродуктов в Южную Корею. Электронную систему оформления и утверждения таких документов разработали специалисты ЦСМС.

Приморское территориальное управление Росрыболовство в пилотном режиме выдало первые электронные сертификаты для экспорта водных биоресурсов в Республику Корея. Документы приняты регулятором Республики Корея и разрешают ввоз в страну двух партий краба-стригуна опилио общим весом почти 60 тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

С сентября началась пилотная эксплуатация системы с КНР. На сегодняшний день выдано 46 сертификатов в электронном виде.

Форма заявления для получения сертификата доступна на сайте Росрыболовства и в системе СИГУР. Процесс обработки заявления, выдачи сертификата и отправки полностью автоматизирован, обратили внимание в Центре.

Предполагается, что электронная сертификация позволит экспортерам сэкономить время и средства на оформление документации, поможет усилить контроль за качеством продукции, а также обеспечить большую прозрачность и доверие в торговых отношениях между странами.

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