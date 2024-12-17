Керченский пролив «угостили» мазутом

Из двух потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе вылился мазут. За распространением пятна следят специалисты профильных служб, ведется подготовка к сбору нефтепродуктов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузами мазута утром 15 декабря в штормовых условиях потерпели крушение в южной части Керченского пролива. С разломившегося «Волгонефть-212» были спасены 12 человек, один член экипажа погиб из‑за переохлаждения.

Руководитель специальной рабочей группы вице-премьер Виталий Савельев доложил председателю правительства Михаилу Мишустину о ходе аварийно-спасательной операции.

По словам Виталия Савельева, в район крушения прибыло многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Ильин». Эвакуация экипажа севшего на мель «Волгонефть-239» полностью завершена, все 14 человек спасены.

Как только позволит погода, начнется водолазное обследование судов силами Морспасслужбы Росморречфлота.

«В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично», — сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

По данным правительства, специалисты Морспасслужбы, МЧС России и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута. Ведется непрерывный визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай выхода нефтепродуктов для их оперативной ликвидации.

Силы и средства МЧС Краснодарского края приведены в полную готовность.

Для оценки возможных экологических последствий на место чрезвычайного происшествия прибыли министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«О том, сколько мазута попало в море, пока говорить рано, частично он остался в танкерах. Каково состояние резервуаров, находящихся на дне, скажут водолазы. Сейчас готовятся их погружения, чтобы они могли оценить состояние затонувших танкеров и зон утечек. Работают облетные группы, которые с вертолетов ищут нефтяные пятна на поверхности воды. На сегодняшний день специалисты их не видят. Это может быть связано с тем, что из-за температурного режима мазут опустился на дно. Наша задача – при появлении пятен оперативно их заметить, локализовать и затем ликвидировать», — прокомментировал Александр Козлов.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста ведется непрерывно. В работе задействованы региональные и федеральные ведомства. Кроме того, Росприроднадзор приступил к лабораторным анализам природных экосистем. Все это позволит как можно быстрее оценить экологические последствия чрезвычайного происшествия, отметили в Минприроды.

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