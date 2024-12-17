Вячеслав Квашнин: Развитие рыбного порта тесно связано с железной дорогой

Рыбному порту важно не только быстро разгрузить судно с уловами и разместить продукцию на холодильниках, но и оперативно отправить ее получателям, подчеркивает заместитель гендиректора по коммерческой работе Владморрыбпорта Вячеслав Квашнин.

Текущий год оказался самым неудачным по добыче лососевых на Дальнем Востоке за последние 20 лет. «Это, разумеется, не прошло безболезненно для нашего предприятия. В традиционно «жаркие» летние месяцы у всех операторов порта Владивосток наблюдался спад объемов перевалки рыбы», — отметил Вячеслав Квашнин в интервью Fishnews.

Тем не менее с начала года Владморрыбпорт обработал 330 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, в том числе 155 тыс. тонн в контейнерах. Всего же нынешние мощности предприятия позволяют обрабатывать более 600 тыс. тонн рыбы и морепродуктов в год.

В России остается актуальным сквозной сервис для доставки рыбопродукции напрямую из зон вылова до конечного получателя, обратил внимание представитель компании. Комплекс включает отправку порожних контейнеров в порт погрузки, морскую перевозку, хранение контейнеров на терминале Владморрыбпорта и дальнейшую их отправку в составе ускоренных контейнерных поездов с железнодорожных терминалов, рассказал Вячеслав Квашнин.

У компании есть три тыловых терминала: «ПИК» и «Фреш терминал» в Артеме и «Терминал Хлебная база» недалеко от Уссурийска. Там размещаются рефрижераторные контейнеры и специализированные секции — они подключаются к электропитанию, ведется ежесуточный мониторинг температурного режима. Из порта на эти терминалы контейнеры оперативно доставляет компания «Терминал Авто» — «домашний» перевозчик Владморрыбпорта.

«Мы плотно сотрудничаем с несколькими большими операторами подвижного железнодорожного состава и отправляем рыбную продукцию по всем регионам России. Основные направления — Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург», — отметил собеседник Fishnews.

Он обратил внимание на еще один актуальный железнодорожный сервис компании — перевозку рыбопродукции в рефрижераторных вагонах и секциях. В 2024 г. рефрижераторными вагонами и секциями доставлено 14 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

В числе приоритетов на 2025 г. представитель компании выделил важную работу, которую порт ведет совместно с коллегами из РЖД, — увеличение пропускной способности станции «Мыс Чуркин».

«Это напрямую влияет на динамику развития порта, ведь, если говорить про контейнеры с рыбой, то 20% таких грузов предназначены для Дальнего Востока, а 80% отправляются по всей стране, в основном на запад. Владморрыбпорт увеличивает свои площади, модернизирует оборудование, закупает технику, погрузчики, но без станций мы далеко не уедем — в прямом и переносном смысле», — резюмировал Вячеслав Квашнин.

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