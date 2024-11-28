Лососи ставят новые вопросы

Путина нынешнего года подтвердила тренд на снижение вылова тихоокеанских лососей в ряду четных лет, сообщил на ДВНПС директор ВНИРО Кирилл Колончин. На заседании научно-промыслового совета говорилось о причинах отклонения уловов от прогноза.

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в этом году составил 235 тыс. тонн — на 27% ниже прогноза (он составляя порядка 320 тыс. тонн), сообщает корреспондент Fishnews. На заключительных заседаниях штаба по организации промысла Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии было поручено проанализировать причины отклонения от прогнозных ожиданий, особенно на Восточной Камчатке и в Сахалино-Курильском регионе, отметил, открывая заседание Дальневосточного научно-промыслового совета, глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Подробно на показателях, насколько вылов тех или иных видов лососей по регионам соответствовал прогнозу, остановился директор ВНИРО Кирилл Колончин. Но также он рассказал и о некоторых общих тенденциях. Так, руководитель государственного научного центра сообщил, что на Камчатке сохраняется тренд на выравнивание уловов горбуши на западном и восточном побережьях. Тогда как до 2021 г. в ряду нечетных лет основные уловы приходились на восточные районы, а в ряду четных лет — на западные. Глава института также обратил внимание, что, несмотря на жесткие ограничения рыболовства, уже второй год подряд не выходит на прогнозные показатели объем добычи нерки реки Камчатка.

Руководитель института отметили и непростую ситуацию с путиной на Южных Курилах. При этом специалисты указывают на коррективы, которые вносит в статистику лососевого сезона учет в режиме товарной аквакультуры.

В Хабаровском крае вылов тихоокеанских лососей превысил результаты последних пяти лет. Тем не менее и здесь ни по одному виду лососей вылов не добрался до прогнозного показателя.

В Магаданской области рыбаки добыли практически 9 тыс. тонн тихоокеанских лососей. И это исторический максимум для региона в ряду четных лет. Отмечен рост подходов горбуши в Приморском крае.

В Камчатском крае в этом году вылов тихоокеанских лососей составил около 130,7 тыс. тонн. На втором месте по объемам добычи традиционно Сахалинская область, где поймано около 53,5 тыс. тонн. Рыбаки Хабаровского края добыли более 39 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Остальную часть вылова обеспечили Магаданская область, Приморский край и Чукотка.

Директор ВНИРО рассказал о причинах отклонений фактических объемов добычи от прогноза. Ученые говорят о влиянии на ситуацию изменений климата.

В целом лососевая путина этого года, резюмировал Кирилл Колончин, подтвердила тренд на снижение запасов тихоокеанских лососей в ряду четных лет, а также показала необходимость оптимизации региональных стратегий и усиления работы с региональными комиссиями по анадромным.

Руководитель научного центра сообщил, что специалистам предстоит уточнить модели, применяемые при оценке кратко- и среднесрочных перспектив промысла и включить дополнительную информацию, например климатические индексы и пищевую обеспеченность рыб. Глава института сообщил, что ученые начали работать над новой концепцией прогнозирования с применением искусственного интеллекта.

Советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров предложил опубликовать доклад руководителя ВНИРО в открытом доступе для дальнейшего совершенствования подходов к научному обеспечению путины. «Мне кажется, что публикация этого доклада могла бы послужить причиной, поводом для серьезной научной дискуссии», — сказал он. Идею с публикацией поддержал руководитель Росрыболовства.

Подборка материалов по итогам путины в разных регионах Дальнего Востока доступна по ссылке.

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