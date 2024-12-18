По северной креветке Японского моря представили меру регулирования
Минсельхоз опубликовал проект приказа о дополнительном сроке запрета северной креветки в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне в 2025 г.
Рыболовство в отношении этого объекта предлагается запретить в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне с 1 по 31 марта 2025 г. Исключение предусмотрено для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, сообщает корреспондент Fishnews.
Проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.
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