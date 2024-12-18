ФНС рассказала о применении пониженных тарифов страховых взносов

С 2025 г. малый и средний бизнес, с основным видом деятельности в сфере обрабатывающих производств из утвержденного правительством списка, смогут применять единый пониженных тариф страховых взносов в 7,6%, напомнили в Федеральной налоговой службе.

Правительство 11 декабря утвердило перечень видов деятельности в обрабатывающей промышленности, на которые будут распространены пониженные тарифы страховых взносов. Таким образом власти решили поддержать малый и средний бизнес. В список вошел в том числе код ОКВЭД 10.2 «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков».

С 2025 г. плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами МСП, основной вид экономической деятельности которых включен в утвержденный перечень, а также указан в ЕГРЮЛ в качестве такового, имеют право на применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6%, сообщили Fishnews в пресс-службе ФНС России. Пониженный тариф применяется для части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной 1,5 минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода. При этом должно соблюдаться условие о получении не менее 70% доходов от основного вида деятельности, подчеркнули в налоговом ведомстве.

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