Рыбопереработку включили в список для пониженных тарифов страховых взносов

Правительство опубликовало перечень видов деятельности в обрабатывающей промышленности, на которые будут распространены пониженные тарифы страховых взносов. Поддержка предусмотрена для малого и среднего бизнеса.

Малые и средние предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам, будут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов. Это предусмотрено изменениями налогового законодательства, вступающими в силу с 1 января 2025 г.

Тарифы снизятся практически наполовину — с 15 до 7,6%, рассказали в пресс-службе правительства. «Такая поддержка прежде всего позволит малому и среднему бизнесу увеличить рентабельность и дополнительно сохранять в своем распоряжении миллиарды рублей ежегодно, чтобы использовать их для дальнейшей разработки новых продуктов, расширения выпуска, роста производительности и, конечно, улучшения условий для сотрудников», — прокомментировал изменения премьер-министр Михаил Мишустин.

Перечень видов экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» ОКВЭД, на которые распространяется поддержка, утвержден распоряжением правительства от 11 декабря 2024 г. № 3689.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошел в том числе код 10.2 «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков».

Главное условие для предоставления льготы — высокая доля доходов предприятий от реализации продукции, соответствующей виду экономической деятельности. Она должна составлять не меньше 70%, обратили внимание в пресс-службе кабмина.

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